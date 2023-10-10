Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бейликдюзю

Жильё с видом на горы в Бейликдюзю, Турция

квартиры
106
дома
27
2 объекта найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Один из самых прибыльных объектов недвижимости ждет новых инвесторов в одном из самых знаков…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти