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Дома с видом на горы в Бейликдюзю, Турция

виллы
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дуплексы
10
1 объект найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Realting.com
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