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Дома с садом в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
Цена по запросу
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