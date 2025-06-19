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Дома с гаражом в Бейликдюзю, Турция

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10 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Eşyalı Satılık
$396,227
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Вилла 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
$1,88 млн
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  2.000.000 TL PEŞİN GERİ KALAN 18 AY VADE İLE TAKSİTLİ SATILIK D…
$242,122
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
$768,287
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Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  3+1  KAT SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR. KAPALI OTOPARK  KAP…
$255,105
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Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 6
135 M2    AÇIK HAVUZ   ÇOCUK OYUN PARKI   ASANSÖR    KAPALI OTOPARK    KAMELY…
$238,822
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Вилла 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Вилла 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
230 M2 BODRUMLU, BAHÇELİ, ŞÖMİNELİ, SAUNALİ, JAKUZİLİ YATIRIM DEĞERİ OLAN KAT MÜLKİYETLİ VİL…
$274,645
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Дом 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 18
BEYLİKDÜZÜ ADNAN KAHVECİ  ULAŞIM KOLAY ÖNÜNDEN MİNİBÜS  VE İETT OTOBÜSLERİ GEÇMEKTEDİR.
$197,538
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