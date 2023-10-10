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Дуплексы с бассейном в Бейликдюзю, Турция

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5 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
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