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Дуплексы с гаражом в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 5
$816,187
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