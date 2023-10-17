Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Бейликдюзю
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Бейликдюзю, Турция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Махмутлар центр, Турция
Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Махмутлар центр, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
€474,200
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город в Стамбул, Турция
Отель с бассейном, в центре города, с видом на город
Стамбул, Турция
Отель из 90 номеров, расположен рядом с выставочными и конференц-центрами, а также торговыми…
€22,41 млн
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 25
Просторные Офисы в Комплексе с Охраной в Стамбуле. Офисы расположены в комплексе рядом с ули…
€494,026
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€302,790
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Киоск офис на продажу Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 100Киоск 30м2 в Алании Мерке…
€39,207
Отель с лифтом в Аланья, Турция
Отель с лифтом
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель 4**** в 300 м от пляжа   Уютный отел…
€4,22 млн
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Отель с сауной, с баней в Средиземноморский регион, Турция
Отель с сауной, с баней
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 26 000 м²
Турция Анталья   Шикарный отель   Грандиозный отель с пляжем…
€75,57 млн
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой в Boztepe, Турция
Коммерческая с лифтом, с детской площадкой
Boztepe, Турция
Площадь 20 м²
Этаж 1/1
Торговая площадка в торговом комплексе в OKURCALARРайон: Анталья, Аланья, ОкурджаларТорговый…
€248,177
Отель 1 комната с видом на море в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,07 млн
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,02 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€214,185
Realting.com
Перейти