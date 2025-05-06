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Квартиры с террасой в Бейликдюзю, Турция

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15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция Предлагаются красивые …
$1,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
$479,669
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метра…
$485,683
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция …
$289,768
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 16
Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция Резиденция располаг…
$289,521
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция Предла…
$245,624
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 12
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
$382,330
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 6
Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, …
$502,769
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Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция Жилой…
$3,50 млн
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Количество этажей 6
Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресто…
$818,287
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Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция Резиденция располагае…
$867,834
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Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 338 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ре…
$3,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул…
$517,923
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 9
Резиденция с бассейном, садом и фитнес-центром, Стамбул, Турция Резиденция располагает басс…
$175,502
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Квартира 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
$3,21 млн
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