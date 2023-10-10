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Квартиры с бассейном в Бейликдюзю, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Новый элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый элитный компл…
€690,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€171,350
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую резиденция с собственной по…
€236,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€280,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Элитная резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию с со…
€270,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 17
Элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить элитную резиденцию с собственно…
€405,000
Квартира 4 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с теннисным кортом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с детской площадкой, с теннисным кортом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса, расположенного на участке общей площад…
€390,000
Квартира 12 комнат с бассейном, с сауной, с крытым бассейном в Бейликдюзю, Турция
Квартира 12 комнат с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4
Проект с превосходной эстетикой и архитектурой в каждой детали: хорошо спланированные, прост…
€385,000
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