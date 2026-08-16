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Квартиры с бассейном в Бейликдюзю, Турция

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18 объектов найдено
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Откройте для себя элегантные апартаменты в Картале, Стамбул, с захватывающим видом на море и…
$520,698
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
$752,713
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Откройте для себя уникальную жизнь в Üskudar, Стамбул, в апартаментах, расположенных в проек…
$756,529
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эта шикарная 1-комнатная квартира, полностью меблированная, расположена на улице Басин Экспр…
$159,945
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Квартира 3 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$415,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
600 метрах от побережья, этот обширный комплекс предлагает современные удобства, такие как т…
$520,698
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TekceTekce
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в самом сердце Буюкчекмесе, Стамбул, где самое большое озе…
$171,620
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Откройте для себя идеальные семейные апартаменты в Бейликдузе, Стамбул, предлагая множество …
$353,748
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Buyukcekmece, Стамбул, где крупнейшее озеро города встречается с морем Мраморным. Этот исклю…
$171,620
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
1 км от Международной больницы Birinci, 2 км от марины West Istanbul и пляжа, 2,5 км от авто…
$353,748
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Квартира 2 спальни в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 спальни
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$285,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
$171,620
Оставить заявку
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
skudar, Стамбул, в апартаментах, расположенных в проекте рядом со станцией метро и оснащенны…
$756,529
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Испытайте уникальное проживание в Üskudar, Стамбул, с апартаментами, расположенными в проект…
$756,529
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
ЖК расположен в Бейликдюзю, район известен своим красивейшим побережьем Мраморного моря. Зде…
$406,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$190,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Квартира 3+1 за 370.000 USD, подходит под Гражданство Турции! ЖК расположен в Бейликдюзю,…
$370,000
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