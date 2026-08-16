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Квартиры с видом на море в Бейликдюзю, Турция

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24 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 12
Просторные квартиры в 2 км от пристани для яхт в Бейликдюзю, Стамбул Эти стильные квартиры р…
$496,241
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в комплексе с крытым бассейном в Стамбуле, Бейликдюзю Эти готовые к…
$300,519
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$425,680
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 12
Готовые квартиры «под ключ» в Стамбуле, Бейликдюзю Готовые к заселению квартиры находятся в …
$263,736
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$280,439
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 12
Просторные квартиры в 2 км от пристани для яхт в Бейликдюзю, Стамбул Эти стильные квартиры р…
$370,156
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 12
Просторные квартиры в 2 км от пристани для яхт в Бейликдюзю, Стамбул Эти стильные квартиры р…
$299,595
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$390,263
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Квартиры с видом на море в комплексе с крытым бассейном в Стамбуле, Бейликдюзю Эти готовые к…
$200,116
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Виллы с видом на море в Стамбуле Проект Deniz Istanbul - это жилой проект в Бейликдюзю, в…
$198,904
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 6
Современные апартаменты с видом на море, в резиденции с бассейном и конным клубом, Стамбул, …
$502,769
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метра…
$485,683
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 10
Жилой комплекс рядом с парками, торговыми центрами и станцией метробуса, Бейликдюзю, Стамбул…
$517,923
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Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 338 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом с пристанью для яхт, в резиденции с бассейнами, конным клубом, ре…
$3,08 млн
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Квартира 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Площадь 590 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция Предлагают…
$3,21 млн
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62 м2 …
$366,779
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 12
Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турци…
$382,330
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи285 000 € Цена за кв.м.2 126 € …
$294,024
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном и спортивным клубом, Стамбул, Турция Предлагаются красивые …
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Новая охраняемая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и фитнес-центром, Стамбул, Турция …
$289,768
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами в престижном районе, Стамбул, Турция Предла…
$245,624
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 149 м²
Количество этажей 6
Квартиры и виллы с просторными балконами, в новом жилом комплексе рядом с бассейнами и ресто…
$818,287
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Квартира 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Просторные виллы с бассейнами и террасами, рядом с пристанью для яхт, Стамбул, Турция Жилой…
$3,50 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Апартаменты рядом с большим парком Привлекательный жилой комплекс ViraIstanbul расположен…
$233,250
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