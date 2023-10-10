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Квартиры с видом на горы в Бейликдюзю, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с гаражом, с садом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
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Цена по запросу
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