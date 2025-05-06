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Квартиры возле озера в Бейликдюзю, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
$479,669
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