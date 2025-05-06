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Квартиры с гаражом в Бейликдюзю, Турция

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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/15
Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зон…
$330,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$250,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
EVLER BEYLIKDÜZÜ 🇹🇷 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ▪Бейликдюзю - жилой комплек…
$180,000
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Квартира 1 комната в Бейликдюзю, Турция
Квартира 1 комната
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Виллы с видом на море в Стамбуле Проект Deniz Istanbul - это жилой проект в Бейликдюзю, в…
$198,904
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$425,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 5/10
Three Bedrooms Apartment For sale in Istanbul Near to E80 Highway This project will enabl…
$487,000
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 3/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$385,000
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Квартира 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи285 000 € Цена за кв.м.2 126 € …
$294,024
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Квартира 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Проект расположен в одном из приятных, мирных и тихих районов Бейликдюзю. Хорошо спроектиро…
$500,000
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Квартира 2 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
IN BEYLIKDUZU KAVAKLI NEXT TO DEMIR COUNTRY, ON YESILYURT AVENUE SUITABLE FOR RESIDENCE AN…
$150,000
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/16
Основные характеристики Цена продажи366 000 € Цена за кв.м.2 640 € Площадь138.62 м2 …
$366,779
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