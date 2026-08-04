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Дуплексы с видом на море в Бейкозе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Бейкоз, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на Босфор в проекте в Стамбуле, Турция. Квартиры в Стамбуле, Турция, распол…
$2,81 млн
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