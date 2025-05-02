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Квартиры с садом в Бейкозе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 268 м²
Количество этажей 24
Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция Проект в район…
$1,53 млн
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Квартира 2 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 2 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 31
Высотная резиденция Acar Verde Residences с аквапарками и ресторанами, в престижном зеленом …
$629,497
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция Современн…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул,…
$933,459
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