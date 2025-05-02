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Квартиры с гаражом в Бейкозе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Бейкоз, Турция
Квартира 6 комнат
Бейкоз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 642 м²
Этаж 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17 млн
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