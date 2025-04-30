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Дуплексы с бассейном в Бешикташе, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию инвестиционный проект в европейской части Стамбула - Бахчешехир…
Цена по запросу
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Дуплекс 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Этаж 1
Грандиозный проект в районе Бешикташ, Стамбул. Который будет построен на участке площадью 17…
Цена по запросу
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