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Дуплексы с садом в Бешикташе, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Бешикташ, Турция
Дуплекс 6 комнат
Бешикташ, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию проект престижных вилл, расположенных на участке в 8750м2 в эли…
Цена по запросу
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