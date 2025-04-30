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Квартиры с террасой в Бешикташе, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с кинотеатром и фитнес-центром рядом со станциями метро и метробуса, Бешикт…
$510,166
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 12
Новая комфортабельная резиденция с бассейном и спа-зоной в центре Стамбула, Турция Предлага…
$1,02 млн
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Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией мет…
$550,563
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