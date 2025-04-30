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Квартиры с бассейном в Бешикташе, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$650,000
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Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,08 млн
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