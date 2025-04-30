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Квартиры с видом на горы в Бешикташе, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08 млн
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