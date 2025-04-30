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Квартиры с гаражом в Бешикташе, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$650,000
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Кондо 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Кондо 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 8/13
Первоклассная отделка квартиры в Бешикташе с видом на Босфор. Бешикташ является одним из …
$3,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 2 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/5
Роскошная квартира в самом сердце Бешикташа    Проект находится в уникальном месте и с…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 213 м²
Этаж 5/10
The project is surrounded by many vital centers, and it is very known here in Istanbul that …
$2,08 млн
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Квартира 4 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,38 млн
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Квартира 3 комнаты в Бешикташ, Турция
Квартира 3 комнаты
Бешикташ, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 3/6
Новая жемчужина Стамбула, - апартаменты с просторными садами и террасами с частными помещени…
$1,08 млн
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Realting.com
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