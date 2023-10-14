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Жильё с видом на горы в Бешикдюзю, Турция

квартиры
3
2 объекта найдено
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Aksakli, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 7
Целое Здание Рядом с Пляжем в Трабзоне, Бешикдюзю. Продается многоквартирный дом с инвестици…
€894,000
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Aksakli, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 6/7
Просторные Квартиры в Пешей Доступности от Пляжа в Трабзоне. Квартиры с 4 спальнями располож…
€142,000

Параметры недвижимости в Бешикдюзю, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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