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Дома в Бешикдюзю, Турция

1 объект найдено
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением в Aksakli, Турция
Дом 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с центральным отоплением
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 7
Целое Здание Рядом с Пляжем в Трабзоне, Бешикдюзю. Продается многоквартирный дом с инвестици…
€872,000
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Параметры недвижимости в Бешикдюзю, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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