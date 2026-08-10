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Квартиры с видом на море в Бешикдюзю, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$136,131
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Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$95,496
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