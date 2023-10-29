Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Байрампаша
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Байрампаша, Турция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Текирдаг, Турция
Отель со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Текирдаг, Турция
Площадь 450 м²
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
€729,178
Коммерческая 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Коммерческая 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Гостиничные Номера в Стамбуле в Комплексе Смешанного Типа. Гостиничные номера с хорошим инве…
€262,841
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с бассейном, с охраной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, КадыкёйКомплекс расположен в одно…
€521,045
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€653,710
Отель с лифтом, с сауной, с баней в Средиземноморский регион, Турция
Отель с лифтом, с сауной, с баней
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 40 000 м²
Турция Авсаллар   Отель на первой линии   Большой шикарный о…
€28,12 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
Очаровательное двухэтажное коммерческое помещение в ALANYAРайон: Анталья, АланьяРасстояние …
€92,515
Отель с сауной в Аланья, Турция
Отель с сауной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Резиденция - отель 5*****   Предложение дл…
€4,50 млн
Отель с кондиционером, с видом на море, с сауной в Аланья, Турция
Отель с кондиционером, с видом на море, с сауной
Аланья, Турция
Турция г.Аланья   Отель 5***** на первой линии   Успешный, к…
€56,24 млн
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-Отель в Стамбуле, Таксим, Рядом с Ключевыми Местами Города. Бутик-отель расположен в р…
€7,10 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания пр…
€445,552
Коммерческая 1 комната с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Отличное двухэтажное помещение под магазин с правом получения гражданства в GÜLLER PINARI у …
€291,862
Коммерческая в Турция
Коммерческая
Турция
Площадь 250 м²
Предлагается к продаже коммерческое помещение в инвестиционном проекте жилого комплекса расп…
€240,000
Realting.com
Перейти