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Квартиры с гаражом в Bayrakli, Турция

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17 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$920,031
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$182,281
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$188,728
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Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$294,429
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Bayrakli, Турция
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK B612 project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of …
$700,399
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
$187,852
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Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Shall we embrace the city with the sun that will rise to your home in four seasons? You w…
$257,735
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
The project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
$695,000
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Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 20/26
The project is located in Izmir Bayrakl region 26 floors 226 residential property …
$298,352
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$627,348
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/26
The project is located in Izmir Bayraklı 26 floors 226 residential property For ea…
$198,902
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Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
$276,252
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Квартира 2 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
The Project is located in the central part of the city, 720 meters from the sea, this magica…
$332,000
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/12
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK B612 project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of …
$396,292
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 10/12
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK B612 project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of …
$419,479
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Квартира 5 комнат в Bayrakli, Турция
Квартира 5 комнат
Bayrakli, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
About the complex Everything is at your fingertips in Izmir; transportation networks, sho…
$1,68 млн
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 25/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
$585,655
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