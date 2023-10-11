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Дуплексы с видом на море в Bayburt merkez, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Arakli, Турция
Дуплекс 7 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Arakli, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 8
Недорогая Квартира с Видом на Море в Сюрмене, Трабзон. Двухуровневая квартира находится неда…
€142,000

Параметры недвижимости в Bayburt merkez, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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