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Дома с садом в Башискеле, Турция

дуплексы
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1 объект найдено
Замок 8 спален в Башискеле, Турция
Замок 8 спален
Башискеле, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Расположенные в Кокаэли, процветающем промышленном центре в Турции, эти специально разработа…
$2,77 млн
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