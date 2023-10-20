Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Башискеле
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Башискеле, Турция

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,02 млн
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€735,833
Магазин с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
Просторные Магазины в Престижном Районе Анкары, Этимесгут Стильно оформленные магазины в Анк…
€329,685
Коммерческая с vid na more в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€24,83 млн
Коммерческая 5 комнат в Аланья, Турция
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
Магазин в МахмутлареРайон: Анталья, Аланья, Махмутлар#314
€309,914
Коммерческая 1 комната с парковкой, кафе, с детской игровой комнатой в Алания, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, кафе, с детской игровой комнатой
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Объекты коммерческой недвижимости в Турции последние годы становятся все более востребованны…
€225,000
Коммерческая с бассейном в Аланья, Турция
Коммерческая с бассейном
Аланья, Турция
Этаж 1/4
Четырехэтажное здание рядом с ПЕЩЕРОЙ ДАМЛАТАШ В АЛАНИИРайон: Анталья, АланьяВ Здании: 6 КВА…
€901,750
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€152,98 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Киоск офис на продажу Район: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 100Киоск 30м2 в Алании Мерке…
€39,089
Отель с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Этаж 1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Коммерческая в Авджылар, Турция
Коммерческая
Авджылар, Турция
ГОТОВ ДВИЖАТЬ СВОЙСТВА С ОЗЕРОВЫМ ВИДОМ SKY-243 характеризуется эргономичным дизайном и мало…
€128,468
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,374
Realting.com
Перейти