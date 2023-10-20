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Турция
Коммерческая
Башискеле
Производственные помещения
Производственные здания в Башискеле, Турция
Производство
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