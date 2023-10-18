Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Башискеле

Коммерческая недвижимость в Башискеле, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Махмутлар центр, Турция
Офис со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Махмутлар центр, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
€473,379
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин 120 м2 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря:…
€137,638
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь в строящемся проекте премиум класса в KARGICAKРайон: Анталья, Аланья, К…
€140,140
Отель в Конаклы, Турция
Отель
Конаклы, Турция
Площадь 1 639 м²
Этаж 1/3
Апарт-отель в 250 метрах от моря в центре оживленного района в Konakli + 12 магазинов в этом…
€5,78 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€263,489
Отель в Мраморноморский регион, Турция
Отель
Мраморноморский регион, Турция
Отель расположен в деловом районе азиатской части Стамбула, в 5 минутах ходьбы от станции …
€125,00 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Двухэтажный магазин в МахмутларРайон: Анталья, Аланья, Махмутлар2 этажа ТуалетСклад На главн…
€462,463
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,493
Отель 288 комнат с лифтом, с сауной, с баней в Средиземноморский регион, Турция
Отель 288 комнат с лифтом, с сауной, с баней
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 288
Турция г.Анталья   Отель 5***** в 250 м от пляжа   Успешно р…
€30,46 млн
Коммерческая с видом на море, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с видом на море, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Этаж 1/6
Шестиэтажное здание рядом с морем в центре Алании для гражданстваРайон: Анталья, Аланья, Сар…
€2,42 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Этаж 1/1
магазины Район: Анталья, АксуНовая площадь под  магазины и офисы в Анталии. Объект сдается 3…
€617,718
Магазин с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Площадь 70 м²
Новые Коммерческие Помещения в Элитном Жилом Комплексе в Мамаке, Анкара Новая коммерческая н…
€363,913
Realting.com
Перейти