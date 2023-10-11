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Жильё с видом на горы в Башакшехир, Турция

квартиры
32
дома
16
4 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Башакшехир, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Башакшехир, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Basaksehir district is distinguished by high transport accessibility, well-established infra…
Цена по запросу
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