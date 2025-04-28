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Дома с гаражом в Башакшехире, Турция

виллы
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дуплексы
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8 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 3/6
Проект таунхауса 4+1 в Башакшехире Инвестиции и гражданство: подходит для получения турец…
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$810,000
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы в комплексе, ориентированном на семью  В комплексе 232 таунхауса с четырьмя спальня…
$576,000
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Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Bahçeşehir Easy access to Highway and Airport Social facilities
$1,38 млн
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Вилла 7 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 7 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$1,08 млн
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Таунхаус 5 комнат в Башакшехир, Турция
Таунхаус 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕД…
$497,000
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