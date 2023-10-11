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Квартиры с видом на море в Башакшехир, Турция

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5 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Башакшехир, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Башакшехир, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€1,27 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Башакшехир, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Башакшехир, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 25
Квартиры для Комфортной Жизни в Стамбуле. Квартиры в современном стиле в районе Башакшехир в…
€781,000
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