Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Башакшехир
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Башакшехире, Турция

;
однокомнатные
24
двухкомнатные
51
трехкомнатные
65
четырехкомнатные
60
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306 000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment Near New Istanbul Canal , High Investment Value. The project in the…
$394 000
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры в Башакшехир, Турция
Многоуровневые квартиры
Башакшехир, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   Всего…
$290 000
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти