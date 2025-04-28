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Квартиры возле озера в Башакшехире, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
$438,332
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 4/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$200,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
$439,520
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$300,000
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