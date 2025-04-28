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Квартиры с садом в Башакшехире, Турция

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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 17
Новые квартиры в резиденции с бассейнами, фитнес-центром и ресторанами, Стамбул, Турция Пре…
$322,488
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и спа-зоной рядом со станцией метро и автомагистралью, Стамбул,…
$438,332
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$450,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 4/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$200,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
в самом сердце Башакшехира: более пристальный взгляд Обзор проекта: Многофункционально…
$490,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 10
Просторные апартаменты с бассейнами и видом на озеро, Стамбул, Турция Проект состоит из 453…
$439,520
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном…
$429,335
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Проект гарантирован турецким правительством, подходит для получения турецкого гражданства …
$400,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, …
$440,399
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Квартира 2 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 22
Элитные апартаменты в новой комфортабельной резиденции, строящейся по государственному проек…
$167,224
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/14
Проект Бахчешехир *Сдача: март 2025 г. Готовый титул 480 квартир 2+1 | 3+1 20 коммерче…
$300,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 10/21
Общая площадь проекта составляет 68 200 м2, а строительная площадь — 395 000 м2… Проект вкл…
$270,000
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Квартира 5 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы с видом на сад, рядом с лесом и озером, Бахчешехир, Стамбул, Турция Закрытое комм…
$531,587
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 15/21
Общая площадь проекта составляет 68 200 м2, а строительная площадь — 395 000 м2… Проект вкл…
$425,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$230,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 23
Резиденция с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Стамбул, Турция Резиденция располага…
$399,138
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Квартира 6 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 6 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной рядом с озером Бахчешехир и автомагистралью, Ст…
$739,946
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