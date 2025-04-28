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Квартиры с гаражом в Башакшехире, Турция

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10 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$450,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Этаж 5/10
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Bahçeşehir Luxurious Finishes. The project is…
$544,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
в самом сердце Башакшехира: более пристальный взгляд Обзор проекта: Многофункционально…
$490,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Проект гарантирован турецким правительством, подходит для получения турецкого гражданства …
$400,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Three Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Ispartakule , Near New Istanbul Canal and With…
$306,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 10/18
Комнаты: 2+1 Санузел: 2 туалетов 2 ванных Общая площадь: 125м² Жилая площадь кварти…
$317,000
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/6
Проект апартаментов в Башакшехире Представляем первоклассную возможность проживания в Баш…
$230,000
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Квартира 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 7
Bahçeşehir Easy access to Highway and Airport Social facilities
$477,246
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Квартира 5 комнат в Башакшехир, Турция
Квартира 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 7
Bahçeşehir Easy access to Highway and Airport Social facilities
$477,246
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Многоуровневые квартиры в Башакшехир, Турция
Многоуровневые квартиры
Башакшехир, Турция
Основные характеристики Цена продажи 204 364 $ Цена за кв.м. Площадь 82,04м2   Всего…
$290,000
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