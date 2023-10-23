ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Бартын
Магазины
Магазины в Бартын, Турция
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
310 м²
4
Новая Коммерческая Недвижимость в Бутик-Проекте в Инджеке, Анкара Новый магазин расположен в…
€244,206
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
55 м²
9
Новые Магазины в Престижном Районе Анкары, Енимахалле Магазины для продажи расположены в сто…
€131,111
Рекомендовать
Отель
Аланья, Турция
Турция г. Аланья Курорт с пляжем Отель-курорт в районе А…
€18,34 млн
Рекомендовать
Коммерческая с бассейном, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
500 м²
1/1
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
€857,518
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
253 м²
2/2
Офис-дуплекс в новом комплексе высокого стандарта строительства в ОбаРайон: Анталья, Аланья,…
€237,866
Рекомендовать
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
90 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€679,574
Рекомендовать
Инвестиционная 4 комнаты
Средиземноморский регион, Турция
4
ИНТЕРЬЕРС мебельюАнкастре набор из 3Двойное остекление#nbsp;Жалюзи#nbsp;Открытая кухня#nbsp;…
€90,076
Рекомендовать
Коммерческая
Эгейский регион, Турция
АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ В ИЗМИРСКОЙ ТУРЦИИ SKY-552 построен на участке площадью 32 тысячи …
€61,383
Рекомендовать
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€238,097
Рекомендовать
Отель с лифтом, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
600 м²
1/1
Прекрасный Отель на 16 комнат в ObaРайон: Анталья, Аланья, ОбаОтель расположен в центре райо…
€2,03 млн
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
72 м²
2/2
Офисное помещение в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания предст…
€119,933
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с Kamery videonablyudeniya, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
1
110 м²
1/1
Помещение под магазин с правом получения гражданства в ŞEKERHANEРайон: Анталья, Аланья, Шеке…
€274,845
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL