Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Балыкесир
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Балыкесире, Турция

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия в Iskele, Турция
Студия
Iskele, Турция
Площадь 50 м²
Жилой комплекс отельного типа расположен всего в 300 метрах от шикарного пляжа и собственног…
$191,835
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Балыкесире, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти