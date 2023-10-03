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Земельные участки в Балыкесир, Турция

1 объект найдено
Земельные участки в Oemerli, Турция
Земельные участки
Oemerli, Турция
Основные сельскохозяйственные угодья с потенциалом животноводства: "Самая выдающаяся инвести…
€1,10 млн
Realting.com
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