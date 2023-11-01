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Квартиры в Balat Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Balat Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Balat Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 2/9
Просторные Квартиры 4+1 в Выгодном Месте в Бурсе. Квартиры 4+1 в Бурсе просторны и хорошо сп…
€228,000

Параметры недвижимости в Balat Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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