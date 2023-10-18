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Дуплексы в Balaban Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000

Параметры недвижимости в Balaban Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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