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Квартиры в Balaban Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€228,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€152,000

Параметры недвижимости в Balaban Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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