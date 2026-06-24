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Пентхаусы с видом на море в Бакыркёе, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 8 комнат в Бакыркёй, Турция
Пентхаус 8 комнат
Бакыркёй, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 260 м²
Количество этажей 17
Квартиры с видом на море в роскошном проекте с собственной мариной в Бакыркёе, Стамбул Бакыр…
$16,31 млн
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