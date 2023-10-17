Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Бакыркёй

Коммерческая недвижимость в Бакыркёй, Турция

1 объект найдено
Коммерческая с Spalni в Бакыркёй, Турция
Коммерческая с Spalni
Бакыркёй, Турция
ГОТОВ ДВИЖАТЬ АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В СТАНБУЛЕ  SKY-291 имеет площадь 72 400 кв. М, сос…
€313,611
Realting.com
Перейти