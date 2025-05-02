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Квартиры с бассейном в Бакыркёе, Турция

однокомнатные
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трехкомнатные
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четырехкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/10
⚫️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
$440,000
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