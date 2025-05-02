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Квартиры с садом в Бакыркёе, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 5
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция …
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Элитная резиденция на берегу Мраморного моря, Стамбул, Турция Предлагаются апартаменты с па…
$966,790
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 24
Новые апартаменты в резиденции на берегу моря, Стамбул, Турция Предлагаются элитные апартам…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 3 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция Ре…
$397,857
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/10
⚫️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
$440,000
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