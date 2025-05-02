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Квартиры с гаражом в Бакыркёе, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Лофты с видом на море на побережье Бакыркёй   Лофт имеет множество планировок, и больш…
$700,000
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Приморские апартаменты, роскошь на новом уровне, Стамбул   Sea Pearl Bakirkoy - это ро…
$1,30 млн
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Квартира 2 комнаты в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/10
⚫️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
$440,000
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Бакыркёй, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Бакыркёй, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 14
О комплексе Основные характеристики Цена продажи 480 000 € Цена за кв.м.3 840 € …
$492,172
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