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Квартиры с бассейном в Бахчелиэвлере, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Квартира 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/20
Ваша идеальная инвестиция!*   *Основные характеристики:* - *Расположение:* Первая л…
$255,000
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